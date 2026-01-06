Anno nuovo, vecchie certezze. L’Atletico Focene riparte con il piede giusto e conquista tre punti pesantissimi imponendosi con un netto 4-0 sul campo del Formello, nel match valido per la 13esima giornata del girone C di Prima Categoria. Una vittoria larga, maturata interamente nella ripresa, al termine di una gara ben interpretata e gestita dalla formazione guidata da mister Cuffaro. Dopo un primo tempo equilibrato e di studio, gli ospiti alzano il ritmo nella seconda frazione, prendendo progressivamente il controllo del gioco e colpendo con grande cinismo. A sbloccare il risultato è Diaz, autentico protagonista, che firma una splendida doppietta mettendo in mostra qualità tecniche e freddezza sotto porta. A completare il poker ci pensano Alessandrini e Bracamonte, bravi a sfruttare le occasioni create e a chiudere definitivamente i conti. Per il Formello una sconfitta pesante, che conferma il momento difficile dei padroni di casa, incapaci di reagire all’iniziativa avversaria e sempre più ultimi in solitaria in classifica, in vista del prossimo impegno contro il Cesano. Sorride invece l’Atletico Focene, che grazie a questo successo sale al settimo posto in graduatoria e guarda con fiducia all'imminente appuntamento contro la Borgata Gordiani. Una prestazione convincente che conferma solidità, organizzazione e ambizioni di crescita per il prosieguo della stagione.

