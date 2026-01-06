CIVITAVECCHIA – Oggi è l’Epifania e, con l’ultima grande festa del calendario natalizio, Civitavecchia si prepara a vivere una giornata interamente dedicata a famiglie e bambini. In Piazza della Vita il Comune, in collaborazione con l’associazione Mercante in Fiera e con il supporto della Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia, ha messo in campo un programma che accompagnerà la città dal mattino fino al tramonto.

Si parte già dalle 9.30 con il mercatino e lo street food: gli stand animeranno la piazza per tutta la giornata con prodotti artigianali, dolci tipici, bevande calde e specialità salate.

Il cuore della festa sarà però il pomeriggio, quando Piazza della Vita si trasformerà nel regno dei più piccoli. Dalle 16 alle 19 è in programma il teatrino delle marionette, uno degli appuntamenti più amati dai bambini.

Nel corso del pomeriggio è prevista anche la distribuzione gratuita delle calze della Befana, offerta dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Civitavecchia con la collaborazione dei volontari della Croce Rossa. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, pensato per non lasciare indietro nessuno in un giorno di festa.

