mercoledì, 7.01.2026
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa mercoledì 7 gennaio 2026
il restyling

Piazza Regina Margherita, stop al taglio degli alberi

Cantiere in pausa dopo la maxi mobilitazione e la raccolta di 2500 firme: ora si attende il parere della Soprintendenza. N
Francesco Baldini
La tragedia

Viterbo: giovane automobilista investe e uccide un uomo e il suo cane

L'incidente questo sera in via Rossini, sul posto 118, polizia locale e squadra volante
Cronaca

Tarquinia, donna investita lungo via delle Croci

Alessandra Rosati
L'iniziativa

I facchini celebrano l'Epifania, nella chiesa della Pace è arrivata la Befana

Un'occasione di convivialità per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri di buon anno e brindare al 2026
Cronaca

Tarquinia, lo scrittore Adrián N. Bravi apre il 2026 di “Librando” con il romanzo “La nuotatrice notturna”

La presentazione sabato 10 gennaio, alle 17, presso biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia
Alessandra Rosati
il caso

Acapo e Nuova Sair, Galletta rompe il silenzio

L’ex candidata sindaco chiede un tavolo istituzionale e soluzioni concrete per tutelare lavoratori e famiglie della Asl Roma 4
Redazione Web
il lutto

È venuto a mancare l'ex consigliere comunale Rolando La Rosa

Redazione Web
Il fatto

Frana a Bagnoregio: protezione civile e polizia locale al lavoro

Il sindaco Luca Profili: «La loro professionalità ha garantito la sicurezza dei cittadini e una pronta gestione dell’emergenza»
Cronaca

Corrintuscia 2026, 35 gare tra trail, strada e pista

Sabato 10 gennaio la presentazione ufficiale a Tarquinia
Alessandra Rosati
