Cerveteri contro Tarquinia, una partita che vale una stagione.

Alle 11 allo stadio Enrico Galli va infatti in scena il playout del girone A di Pomozione laziale.

A giocarsi la permanenza nella serie, in gara secca, saranno due formazioni che si conoscono molto bene.

Cuore, testa e gambe, per cercare di raggiungere la salvezza.

QUI CERVETERI

In uno stadio che sarà colorato di verdazzurro, saranno 90 , forse anche 120 i minuti che terranno con il fiato sospeso i tifosi.

Al Cerveteri basta un pari al termine del tempo supplementare per festeggiare una salvezza, che è stata agognata, se dovesse arrivare, dopo un torneo tribolato che non era prevedibile in sede di campagna acquisti ad agosto.

Invece la squadra di Caputo, subentrato a dicembre, si ritrova a fare i conti con una classifica che non ha perdonato e ha spedito i verdazzurri allo spareggio playout.

Tornando al match, non saranno della sfida Giannotti e Mercuri squalificati, nulla trapela sulla formazione che mister Caputo schiererà dal primo minuto.

Il clima è sereno, il gruppo ha sostenuto un allenamento in più rispetto alle consuete sedute.

«Sappiamo che una gara secca è aperta a ogni risultato e può accadere tutto e il contrario di tutto - ha affermato il capitano Simone Piano - . Affrontiamo una formazione che è aggressiva, ci sono giocatori di cui conosco il valore, dobbiamo essere superiori, consapevoli che giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico che ci darà una grandissima spinta».

Previsti 400 tifosi sulle gradinate del Galli.

QUI TARQUINIA

«Sembra uno scherzo del destino, abbiamo iniziato la nostra stagione con ben due trasferte ravvicinate al Galli, una in coppa ed una in campionato, e la finiamo con una partita decisiva.- commenta mister Ercolani- A gennaio tutti ci davano per retrocessi, ma abbiamo dimostrato di fare quadrato e meritarci questa ultima chance per salvarci. Affrontiamo un avversario partito per vincere il campionato, siamo consapevoli della loro forza ma siamo pronti a giocarci le nostre possibilità. Non dobbiamo aver paura di vincere».

Al Cerveteri basterà pareggiare al termine dei 120 minuti.

«Il tempo non dovrà essere un nostro nemico, ci giocheremo la partita senza avere rimorsi e poi accetteremo serenamente il verdetto del campo. Sono tre settimane che prepariamo questa partita, ci siamo allenati con grande determinazione e sono estremamente fiducioso».

Tutti a disposizione per mister Ercolani: «Tutti i giocatori mi hanno messo in difficoltà nello scegliere l'undici iniziale, leggo in tutti la voglia di essere grandi protagonisti di questo play-out. Nelle partite secche ci vuole la giusta mentalità ma anche la giusta dose di fortuna. Gli episodi sono determinanti, chi sbaglia meno vince».

