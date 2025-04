Nel momento più critico della stagione, il Santa Marinella tira fuori gli attributi e vince per 2 a 1 sul campo del Duepigreco Roma. I tirrenici, hanno esternato una grande prestazione, dello stesso livello di quella mostrata contro la capolista Grifone Gialloverde, ed in virtù di questi tre punti, scavalca in classifica l’Ostiantica e si colloca al secondo posto in graduatoria, insieme all’Atletico Salaria che ha vinto nel confronto esterno con il Tarquinia.

Nonostante l’assenza di quattro giocatori del calibro di Brutti, Gentili, Cerroni e Serpieri, il Santa Marinella inizia la gara con un handicap, infatti, al 9’ minuto, in una azione offensiva senza alcuna pretesa, i locali vanno in gol con una incornata sottomisura di Gallo. Da parte loro, gli ospiti non sono stati a guardare e hanno dato vita ad una serie di opportunità che non hanno trovato però la via del gol, consentendo ai capitolini di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, i tirrenici danno fondo a tutte le loro risorse e costringono il Duepigreco a permanere a lungo nella loro area. Al 17’ il Santa Marinella perviene al pareggio, con un gran gol di Tranquilli e a cinque minuti dalla fine dell’incontro, Orlando porta in vantaggio i suoi con una staffilata dalla distanza.

«In questa gara si è rivisto il Santa Marinella che eravamo abituati a vedere nel girone di andata – commenta mister Fracassa - è stata una partita che abbiamo dominato dall'inizio alla fine, i ragazzi hanno messo il cuore dentro il campo ed hanno giocato con determinazione. Ha funzionato la linea difensiva e quella di centrocampo, mentre in attacco c'è stato l'esordio del giovane Alessi che insieme a Trincia hanno dato filo da torcere agli avversari. Faccio dunque i complimenti a questo giovane del 2006 come li faccio a tutto il resto della squadra. Questa vittoria non ci deve assolutamente appagare, anzi, è una gara che ci rimette in corsa per un piazzamento importante. Dunque non ci saranno festeggiamenti perché da domani si torna a testa bassa e pensare alla partita di domenica con il il Ronciglione».

«Finalmente una vittoria appagante – afferma il dg Bruno Luci - abbiamo rivisto il Santa Marinella dei bei tempi. La squadra ha fatto una prova superlativa, è stato un monologo per tutti e novanta minuti. Siamo andati sotto per un gol a dir poco fortuito ma poi abbiamo preso in mano le redini del gioco e ci siamo espressi veramente bene, nonostante le assenze pesanti, ma posso dire che i sostituti hanno giocato eccellentemente e non hanno fatto rimpiangere gli assenti. Siamo soddisfatti perché era da qualche partita che non facevamo una buona prova e i risultati non venivano. Oggi abbiamo dimostrato quelli che siamo».

