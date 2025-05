Domenica scorsa si è svolto il trofeo di Coppa Italia con canna da riva, in occasione della terza edizione del Trofeo Angeli Pescatori, che si è svolta alla banchina 13 del porto.

La manifestazione, oltre ad essere una tappa per le qualificazioni alla finale nazionale di Coppa Italia, che si svolgerà a novembre a Porto Santo Stefano, nelle acque antistanti il Monte Argentario, voleva commemorare e ricordare i tanti amici pescatori agonisti di tutta Italia volati in cielo.

Tra i risultati di spessore ottenuti dalla comitiva civitavecchiesi, ci sono stati quelli di Mauro Pistilli e Roberto Coppari, rispettivamente primo e secondo nella loro classifica di settore.

Inoltre Coppari è riuscito ad entrare nella top ten della classifica generale di giornata. Questi sono traguardi che rendono orgogliosa la Canna da Riva, che si conferma protagonista a livello nazionali, sia per quanto riguarda i risultati ottenuti, che per quel che concerne il contesto organizzativo della società civitavecchiese, anche in previsione degli appuntamenti calendarizzati nel corso del 2025.

