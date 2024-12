Si è rinnovata come ogni anno la festa di Natale del minibasket della Cestistica Civitavecchia.

I bambini della famiglia rossonera si sono ritrovati lunedì al PalaRiccucci per trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento con i coach e i genitori intervenuti per scendere in campo insieme a loro. Tanta la partecipazione ma soprattutto l’allegria dei pulcini, degli scoiattoli, degli aquilotti e degli esordienti che, al termine delle partitine, sono stati omaggiati di un gadget natalizio che ricorda i 75 anni della società.

Festa per tutti con un buffet e un “brindisi” in vista delle imminenti festività. Il tutto è stato possibile grazie al contributo di Enel S.p.A. e alla collaborazione del Centro Sportivo Italiano (CSI).

