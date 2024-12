Sarà un mercoledì di Coppa a tutte le latitudini per il calcio laziale con un po’ di rammarico per le categorie dove non ci son più i team provinciali a rappresentarci. Domani alle ore 15 gare di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza fase nazionale dove il calcio laziale è rappresentato dal Terracina che partirà dall’1-1 dell’andata nella trasferta contro il Città di Teramo. Questi gli altri tre match di ritorno dei quarti di finale: Atletico Bmg (Umbria)-Terre di Castelli (and. 1-0), Brian Lignano-Solbiatese (and. 0-2) e Paternò-Manduria Sport (and. 0-0).

Si giocano i match di andata delle semifinali nella Coppa Italia di Promozione dove la Sorianese è stata battuta ai quarti di finale dall’Ottavia con la qualificazione decisa dai calci di rigore. Domani alle 15 Fumicino-Atletico Morena ed Ottavia-Città di Paliano. Ritorno in programma il 27 marzo.

Sfide di ritorno negli ottavi della Coppa Lazio di Prima Categoria dove siamo rappresentati dal Pianoscarano e dall’Atletico Capranica rispettivamente seconda e prima nel girone A del campionato di Prima Categoria con la formazione capranichese vicinissima al trionfo. Domani alle 15 match in discesa per il Pianoscarano che ospita il Soratte forte del 4-0 dell’andata e tutto lascia supporre che per i rossoblu di mister De Mattia sia tutto semplice, si annunciano invece 90 minuti di fuoco, sempre alle 15 tra Anguillara e Atletico Capranica con qualificazione apertissima dopo l’1-1 del match di andata. Dopo questa “tornata” conosceremo i nomi delle magniche otto che approderanno ai quarti di finale con gare di andata previste per domenica 24 marzo (sosta campionati) e ritorno fissato per mercoledì 27 marzo.

Al. Gi. Vir.

