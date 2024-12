«Desidero congratularmi calorosamente con i nostri atleti e tecnici per i loro recenti successi nelle competizioni nazionali e internazionali». Sono parole del delegato allo Sport del Comune di Civitavecchia Patrizio Pacifico, che plaude a quanto fatto da diversi sportivi civitavecchiesi nelle ultime settimane. «Nell’hockey in line - riprende Pacifico - complimenti speciali a Gloria Padovan, capitano delle azzurrine, Aurora De Fazi e Francesca Borgi, convocate nella squadra Junior femminile per gli World Skate Games 2024 a Roccaraso. Il loro impegno dimostra l’eccellenza del lavoro svolto a Civitavecchia. Accanto a loro Ruggero Meconi, capitano della squadra Under 18 della Cv Skating, ha ricevuto la convocazione nella Nazionale Junior maschile, insieme al talentuoso Daniele Ceccotti, alla sua prima esperienza internazionale. Un ringraziamento all’allenatrice Martina Gavazzi, che ha guidato la squadra Junior femminile ai Mondiali, sfiorando il bronzo. Il PalaMercuri ha ospitato i raduni delle nazionali, consolidando Civitavecchia come centro di preparazione di alto livello. Complimenti infine alle atlete azzurre della Cv Skating che sono state impegnate nel Mondiale Senior femminile: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli, Laura Giannini, Mara Faravelli ed Eleonora Raia. Nel padel Civitavecchia si distingue con Francesco Spurio, Matteo e Lorenzo Sargolini, convocati per gli Europei Giovanili di Padel 2024 e vincitori dei titoli italiani nelle categorie Under 18 e Under 14. La loro partecipazione internazionale è segno della crescita del padel a Civitavecchia. Grazie al talento di questi giovani e al lavoro dei tecnici, Civitavecchia si conferma una realtà d’eccellenza nello sport italiano. Un ringraziamento speciale va alla Cv Skating e al presidente Riccardo Valentini per l’organizzazione dei raduni pre-mondiali, che dimostrano il ruolo centrale della nostra città negli eventi sportivi. Siamo estremamente orgogliosi dei vostri successi e vi auguriamo il meglio per il futuro, certi che continuerete a portare alto il nome di Civitavecchia».

