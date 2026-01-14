Partenza con il botto per gli Snipers Marco Liberati SRL under 14 che domenica in quel di Civitavecchia hanno ottenuto due larghe vittorie contro i pari età del Kemarin per 11-2 e 14-2.

Ma al di là del risultato sportivo il PalaMercuri si è vestito a festa con tanti esordi assoluti, tanti volti sorridenti e prestazioni sportive messe in campo che lasciano ben sperare per il futuro.

Questo il commento del presidente Valentini, per l'occasione anche allenatore visto che le allenatrici principali Giannini e Gavazzi erano impegnati a Bomporto con la femminile:

«I ragazzi sono stati bravissimi - afferma - e sono rimasto piacevolmente stupito dai notevoli progressi tecnici che questi ragazzi hanno guadagnato nel corso dei mesi. Grazie alla loro bravura ho potuto ruotare l'intero roster in entrambe le partite e sono arrivate non solo due larghe vittorie ma anche tanti esordi assoluti che dopo l'iniziale emozione, hanno ben figurato in campo. Un ottimo primo passo per gli Snipers del futuro, e un grande grazie al nostro main sponsor Marco Liberati SRL».

I presenti: Alice Carusi, Simone De Meo, Matteo Ranzi, Dario Serafino, Chiara Meconi, Suami Tofi, Ludovica Giancola, Flavia Lorenzoni, Eileen Zou, Sophia Le Blanc, Emiliano D'Ambrosi, Flavio Lucignani, Marco Morra, Alberto Longo, Gabriele Betti, Damiano Giunta. Allenatore: Riccardo Valentini.

