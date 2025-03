Entra nel vivo il campionato nazionale degli Snipers TecnoAlt.

Dopo aver dominato a mani basse il girone D della serie C, i civitavechiesi iniziano un nuovo mini-campionato con le migliori formazioni dei gironi C e D.

Faranno parte della serie B, girone B, oltre ai civitavecchiesi, i Mammuth Roma, i Scomed Bomporto e il Kraken Camaiore, una delle squadre favorite alla promozione finale.

Per il primo turno della serie B, i civitavecchiesi ospiteranno i Mammuth Roma alle ore 21 al PalaMercuri.

«Stiamo per entrare nelle fasi calde della stagione - spiega il presidente/allenatore Valentini - ed il nostro obiettivo è arrivare fra le prime due formazioni della serie B, per accedere alla Final Four di fine maggio e giocarci le nostre chance promozione. Roma lo abbiamo già affrontato e non desta preoccupazione, mentre Bomporto e Camaiore saranno avversari ostici contro cui dovremo giocare al meglio le nostre carte. Siamo pronti, non vediamo l'ora che arrivino queste partite per misurare il nostro lavoro di questi mesi».

In formazione, tutti abili e arruolati per coach Valentini.

Alle ore 19.30, sempre di sabato e sempre al PalaMercuri, in campo anche le Sniperine CRT che vorranno mantenere il proprio cammino perfetto nel campionato femminile, ospitando il Tergeste Warriors.

