Motori accesi, il raduno del nuovo Ladispoli è iniziato, anche se non in sede, all’Angelo Sale, ma sul campo dell’Ottavia. In attesa di capire dove e quando verranno svolte le amichevoli (il primo test sarà quello in famiglia con la juniores nel prossimo week end), l’Academy ha acquistato un altro giocatore a centrocampo. Si tratta di Andrea Colapietro, un classe 2003 ed è reduce dall’esperienza col Borgo Palidoro (Promozione) dopo aver indossato la casacca del Fiano Romano. Il 23enne ha firmato e poi foto di rito con la maglia rossoblù.

È già a disposizione di mister Andrea Mastrecchia così come tutti gli altri compagni per la preparazione agonistica. E sulla linea mediana c’è abbondanza ma Colapietro è un’ottima prospettiva per l’Academy che si misurerà nel campionato di Promozione dopo oltre 14 anni. Sarà un girone tosto con tante formazioni attrezzate, come il Tolfa e il Santa Marinella restando sul litorale a nord della Capitale, senza dimenticare il derby sentito con i cugini etruschi del Città di Cerveteri che attendono da due anni questa partita dopo la cocente retrocessione.

«La preparazione agonistica è iniziata – afferma il direttore sportivo Simone Di Iorio – i ragazzi si stanno impegnando e siamo tutti concentrati per affrontare al meglio la stagione. C’è da lottare e sudare, è una categoria sempre più competitiva quella della Promozione, quindi si dovrà pensare partita dopo partita. Ci sono tanti ottimi giocatori. Il Ladispoli è una piazza importante e cercheremo di dare tutti il massimo».

