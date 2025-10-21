Daniele Parisi non ha nessuna intenzione di attaccare la calottina al chiodo. Nelle scorse settimane erano circolate voci su un suo addio alla pallanuoto, ma la passione del ragazzo classe 1985 per questo sport non può ancora spegnersi. È notizia di questi giorni che Parisi, uno dei protagonisti più longevi e prolifici della pallanuoto italiana contemporanea, per la stagione 2025/2026 sarà in serie B maschile, dove giocherà con la Canottieri Lazio.

L’esperto centrovasca ha fatto il suo debutto in Serie A1 a soli 13 anni e da allora non ha mai smesso di segnare, accumulando esperienza in piazze storiche come Posillipo, Sori, Chiavari, Lavagna, Messina, Bologna e Padova, senza dimenticare le apparizioni con le nazionali giovanili e il 7bello, oltre a quelle in Coppa Len. Nonostante le tante stagioni già vissute, Parisi continua a giocare ad alti livelli, portando in vasca leadership, carisma e una media di decine di reti a stagione.

Già due volte capocannoniere in serie A2, sarà il finalizzatore e il motore della squadra guidata da coach Amaurys Perez, pronto a guidare la Lazio in una Serie B che si preannuncia combattuta e che vedrà Parisi tornare ad affrontare la Nc, visto che entrambe saranno appartenenti del girone 3. Parisi giocò un brutto scherzo molti anni fa ai rossocelesti, quando li eliminò a sorpresa dalla semifinale playoff in occasione della sua esperienza con il Lavagna di Marco Risso.

«Sono felice di entrare a far parte della famiglia biancoceleste – ha dichiarato Daniele Parisi – torno vicino casa, con tanta voglia di divertirmi e far divertire. Con la Dirigenza della Canottieri Lazio e il Presidente Furlan si è creata subito una grande empatia. Torno a giocare con i miei grandi amici della A1 Mattia Conti e Amaurys Perez e questo mi trasmette energia ed entusiasmo. La società ha un progetto ambizioso e io sono qui per dare il massimo, dentro e fuori dall’acqua».

@RIPRODUZIONE RISERVATA