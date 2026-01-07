Pareggio a reti inviolate per il Tolfa Calcio nella 17ª e ultima giornata del girone di andata del campionato di Promozione.

Ieri pomeriggio, sul campo del Villa de’ Massimi Sporting Club di Roma, i collinari hanno chiuso sullo 0-0 la sfida contro il Grifone Calcio. Una gara intensa e combattuta, nella quale la squadra di mister Cafarelli ha mostrato ordine tattico, grande attenzione difensiva e personalità, riuscendo a contenere con efficacia la qualità offensiva dei padroni di casa e, al tempo stesso, a costruire numerose occasioni da rete.

Il match, diretto dall’arbitro M. Pompei, con l’assistenza di V. Conversa e C. Cotet, si è sviluppato su ritmi elevati, soprattutto nella prima parte, con il Tolfa spesso pericoloso in fase offensiva ma fermato da un portiere avversario in giornata di grazia.

Al termine della gara, soddisfazione nelle parole di Emiliano Cafarelli, che ha elogiato la prova dei suoi ragazzi:

«Sono veramente molto contento della prestazione. Il risultato, per quanto visto in campo, è super stretto: abbiamo fatto una buonissima partita sotto tutti i punti di vista, dalla proposta di gioco all’attenzione, fino all’aspetto atletico. Affrontavamo una squadra molto valida, soprattutto nel reparto offensivo, ma siamo stati bravissimi nel limitarli e nel creare tantissime occasioni. Penso che abbiamo costruito almeno cinque o sei palle gol nitide, uscite di poco o sventate da un portiere che, a mio avviso, è stato il migliore in campo».

Il tecnico collinare non ha poi nascosto il rammarico per alcune decisioni arbitrali:

«Non amo commentare gli arbitraggi, ma oggi il livello è stato davvero basso. Negli ultimi venti minuti la partita è diventata difficile da giocare e ci è stato negato un rigore netto per un evidente tocco di mano. La spiegazione ricevuta non è in linea con le regole del gioco e questo mi preoccupa».

Cafarelli ha infine sottolineato le difficoltà con cui la squadra è arrivata all’appuntamento:

«Siamo scesi in campo in una situazione complicata, senza Salvato e Gaudenzi, e all’ultimo anche Bernardini ha dovuto dare forfait per la febbre. Nonostante questo, sono super soddisfatto. Dispiace per il risultato, che non rende giustizia alla prestazione, ma resta un ottimo punto su un campo difficile contro una buonissima squadra».

Con questo pareggio il Tolfa chiude il girone di andata a quota 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, con 31 gol realizzati e 27 subiti, confermandosi nella parte centrale della classifica del girone A.

Lo sguardo è ora rivolto al prossimo impegno: domenica 11 gennaio, alle ore 11, i collinari apriranno la fase di ritorno facendo visita al Città di Cerveteri, nella sua tana dello stadio Enrico Galli A di Settevene Palo. Un derby molto sentito che si preannuncia un banco di prova impegnativo, che il Tolfa affronterà con fiducia dopo una prestazione che ha lasciato segnali più che incoraggianti.

