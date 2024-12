È un pareggio pesante quello ottenuto dal Città di Cerveteri sul campo della Pescatori Ostia. Finisce 1 - 1, con i cervi che collezionano una prestazione maiuscola, uscendo dal campo con la maglia sudata per l'impegno che hanno messo in campo. Diversamente da 15 giorni fa, quando subirono una sonora sconfitta, i verdeazzurri hanno tenuto testa ai lidensi, sfoderando una prova coraggiosa, giocata a viso aperto. In vantaggio con Calcaterra, nelle battute iniziali, sono stati raggiunti dal pareggio di Valentini. La gara è stata combattuta, anche se non ci sono state grandi occasioni da rete. Un pari che premia la formazione di Gabrielli, il quale ha saputo gestire la formazione di casa, che non è stata mai pericolosa. Al termine della gara il presidente Andrea Lupi è apparso soddisfatto: «Devo dire che ho visto una grande squadra, capace di tenere bene in campo, pur sapendo di avere davanti un avversario molto ostico - ha detto il patron - mi è piaciuto l'approccio, il modo in cui abbiamo affrontato i novanta minuti. Sì, devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno messo in campo tutto quello che avevano. Hanno combattuto, si sono spinti in avanti con coraggio, senza remore. È un pareggio importante per il morale, ci dà fiducia per i prossimi impegni. La strada è ancora lunga, ma di questo ritmo possiamo toglierci qualche bella soddisfazione».

