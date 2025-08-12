Ancora una grande gioia per Patrizio Pacifico nelle sue vesti di preparatore atletico delle nazionali. La selezione azzurra femminile Under 17 ha raggiunto un traguardo storico. Infatti le ragazze hanno vinto il Championship di categoria, battendo in finale la Finlandia nella sfida finale per 38-34. Quindi per la prima volta, l’Italia si qualifica all’Europeo Under 19, che si disputerà a Pristina nel 2027, in quella che è diventata un’estate meravigliosa per tutto il contesto pallamanistico nazionale. Pacifico ha fatto parte dello staff, che ha visto la presenza di Esteban Alonso, Carlos Britos e Andrea Menini.

«Sono orgoglioso di averle preparate a distanza per questo evento – ha dichiarato Patrizio Pacifico – lavorando fianco a fianco con l’Head Coach Esteban Alonso e tutto lo staff tecnico e medico. Un percorso fatto di lavoro, costanza e fiducia reciproca. Questo gruppo ha dimostrato che con impegno e unità si può arrivare ovunque». Quindi un’altra soddisfazione per Pacifico, dopo aver ottenuto recentemente, con la Flavioni, il salto di categoria in serie A2.

