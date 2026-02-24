È stato un bottino davvero ricco di medaglie quello conquistato dal Nuoto Club Viterbo. Tra un lotto di circa 20 società e trecento partecipanti provenienti da tutto il Lazio: 3 ori, un argento e quattro bronzi. Al quartiere Ostiense di Roma, nella bellissima piscina coperta olimpionica della Società organizzatrice Zero9, la compagine viterbese seguita dal prof. Gianni Baleani ha ottenuto il settimo posto nel medagliere e si è messa in evidenza per gli ottimi risultati conseguiti. Ai nastri di partenza erano sette i giovani viterbesi: Ludovica Bernini, Nicolò Fiorentini, Sofia Mezzera, Michele Natili, Angelica Onofri, Antonio Tata e Giulia Zaccani. Si apre subito benissimo, nei 100 rana, con un ottimo tempo, Nicolò Fiorentini classe 2012 conquista il bronzo resistendo nel finale all’attacco di due validi atleti della formazione di casa dello Zero9. Sempre tra gli under 15, Giulia Zaccani si migliora nei 50 farfalla e ottiene una ottava posizione che vale la qualificazione alla finale. Le soddisfazioni per la compagine viterbese proseguono nella categoria under 17: la campionessa nazionale propaganda Angelica Onofri conferma le sue qualità vincendo l’oro nella sua specialità i 100 rana e l’argento nei 50 stile libero migliorando il suo personale. Sempre nei 100 rana under 17 prestazione da podio anche per Michele Natili che regala alla Nuoto Club il secondo bronzo a pari merito con un quotato atleta dei Gladiators Urbe. A seguire in campo femminile la diciottenne Sofia Mezzera porta a quattro i bronzi totali per la compagine viterbese con prove positive nei 50 sia stile che farfalla: infine il diciassettenne Antonio Tata che si impone sia nei 50 farfalla e stile con prestazioni superlative. Così ha commentato il tecnico Baleani: “Questo gruppo di giovani nuotatori viterbesi continua a distinguersi in campo regionale con ottime performance: in tutte le competizioni laziali fin qui disputate abbiamo sempre collezionato podi. In questa stupenda piscina olimpionica romana, il crono di 26″6 sui 50 stile libero ottenuto da Antonio Tata è di valore nazionale. La campionessa italiana uscente dei 100 rana Angelica Onofri ha dimostrato di essere in buono stato di forma e l’avvicinamento alle nazionali propaganda, in programma a giugno, nella piscina olimpionica federale di Termoli, sta procedendo nel migliore dei modi. A marzo parteciperemo alla seconda regionale laziale Fin, mentre le finali Opes si svolgeranno il 26 aprile sempre nella piscina olimpionica dello Zero9. Per queste finali tutti i sette ragazzi parteciperanno in virtú della qualificazione ottenuta nelle gare di specialità inoltre Nicolò, Giulia, Angelica e Antonio saranno inseriti nell’Australiana: un nuovo tipo di evento a eliminazione riservato ai migliori classificati delle qualificazioni 50 stile libero”.