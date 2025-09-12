La lieta notizia è arrivata: gli Snipers TecnoAlt giocheranno nel prossimo campionato di serie A ed ora diventano quattro le formazioni civitavecchiesi che militeranno in un campionato di massima serie, dopo le due compagini dell’As Gin nella ginnastica artistica e la Nautilus nella pallanuoto. Diramato il comunicato da parte della Fisr, che, seguendo le indiscrezioni delle scorse settimane, ha confermato che sarà un campionato a 10. Le avversarie del gruppo nerazzurro saranno Asiago Vipers, Cittadelli, Forlì, Fox Legnaro, Milano Quanta, Edera Trieste, Vicenza, Granducato e Cus Verona.

«Siamo contenti di tornare in serie A – dichiara il presidente della Cv Skating, Riccardo Valentini – dopo alcuni anni di pausa, anche se avremmo preferito passare dalla porta principale invece che tramite il ripescaggio. Ma insieme ai dirigenti Cv Skating abbiamo deciso che il momento fosse giusto per far vivere quest'esperienza ai nostri ragazzi: sono giovani, meritevoli e desiderosi di confrontarsi con un campionato di livello maggiore e quindi gli daremo questa chance di mettersi alla prova.

Dal lato tecnico la squadra sarà guidata da Martina Gavazzi, io mi concentrerò sull'incarico da presidente e lavorerò dietro le quinte insieme a tutti quelli che condividono con me questa avventura per provare a mettere i ragazzi nelle migliori condizioni possibili. Mercato non se ne farà, sia perché è giusto dare fiducia al gruppo storico, sia perché non abbiamo capacità economica, anzi, già solo fronteggiare le spese vive sarà molto arduo. Siamo lieti di riportare a Civitavecchia l'hockey in line di serie A e speriamo che la città e che l'amministrazione ci sostengano».

