Anche nel Disco F11 per Oney Tapia il miglior risultato arriva all'ultimo ingresso in pedana con 40,75. Il lanciatore delle Fiamme Azzurre, due volte medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo, supera nuovamente i 40 metri nel disco, vincendo anche la seconda tappa del circuito di “World Para Athletics”, che si è svolta a Jesolo (Venezia) venerdì scorso. Dopo il 41,45 ottenuto due settimane fa nella prima tappa del circuito internazionale a Tunisi, l'atleta conferma i progressi tecnici che sicuramente gli consentiranno di essere ancora competitivo a livello internazionale nella specialità di lancio. Il lungo periodo di stop rende la ripresa agonistica abbastanza difficoltosa ma l'atleta è quanto mai motivato a riprendere il suo cammino abituale, approfittando dell'ottimo clima creatosi a Viterbo presso il Campo Scuola, allenandosi in pedana ed in palestra sotto la guida attenta di Sergio Burratti e Antonino Morabito. È proprio quest'ultimo, insieme al responsabile tecnico delle Fiamme Azzurre Omar Sacco ad aver seguito l'atleta nella trasferta veneta, importante tappa di avvicinamento alle gare internazionali a cui è atteso prossimamente l’atleta.

