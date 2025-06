Grande partecipazione all'evento organizzato al San Liborio Stadium all'Atletico Civitavecchia della presidentessa Olimpia Santoro "In campo con mister Zé Maria", che ha visto proprio la partecipazione dell’ex calciatore brasiliano di serie A. Circa quaranta i giovanissimi atleti iscritti, tra Pulcini e Under 13 gialloblù, molte le presenze registrate in campo del vivaio femminile, che rimane sempre il fiore all'occhiello della società ed unico in città e nel vicino comprensorio.

Presenti anche atleti provenienti da società locali. Sono state quattro ore di alta qualità, intense ed interessanti tra tecnica individuale, atteggiamento e dettagli in campo per fornire strumenti di crescita per migliorare la performance dell'atleta.

Alla fine delle sedute, via alle foto di rito ed autografi rilasciati con tantissima disponibilità a tutti i presenti atleti e genitori dal campione brasiliano. Insieme al fuoriclasse ex Perugia, Parma ed Inter, era presente anche il main sponsor dell'evento, Paolo Ferri di Groupama Assicurazioni, che, naturalmente, ha voluto cogliere l’occasione al volo per un selfie con Zè Maria.

