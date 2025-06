CIVITAVECCHIA – È probabilmente un regolamento di conti legato al mondo dello spaccio di droga il movente della violenta aggressione avvenuta nel pomeriggio nella zona residenziale di Riva di Traiano, a Civitavecchia. Erano da poco passate le 15:30 quando un giovane di origine marocchina è stato soccorso con una profonda ferita alla gamba destra, presumibilmente inferta con un machete. Una scena da film, che ha scatenato una vera e propria caccia all’uomo da parte dei Carabinieri, culminata nel fermo di in individuo civitavecchiese. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica da parte degli inquirenti, a mettere in atto la spedizione punitiva sarebbero stati tre uomini a bordo di una Mercedes Classe A grigia. Alla guida dell’auto, D.R., 43 anni, volto noto alle forze dell’ordine e considerato il personaggio chiave della vicenda. Con lui, altri due giovani della zona. I tre si sarebbero diretti verso un’abitazione in zona Riva di Traiano, dove si trovavano il giovane marocchino e un connazionale. Proprio lì sarebbe scoppiata una violenta lite, degenerata rapidamente in aggressione. Uno dei due stranieri è stato colpito alla gamba con un’arma da taglio – con ogni probabilità un machete – mentre l’altro è riuscito a fuggire. In un primo momento si è temuto che fosse stato rapito dagli aggressori, ma il suo successivo ritrovamento, illeso, ha scongiurato l’ipotesi di sequestro. La scena del crimine è stata raggiunta in pochi minuti da una pattuglia dei Carabinieri, coadiuvata da una volante della Polizia. Gli aggressori, però, si erano già dileguati. È a questo punto che è scattata una serrata operazione di rastrellamento sul territorio cittadino, durata meno di un’ora. D.R. è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione e condotto immediatamente in caserma; la sua auto è stata sequestrata. Gli altri due complici sono ancora ricercati. Tra gli elementi ancora da chiarire figura la posizione di una donna, la cui identità non è stata resa nota. Pare fosse in qualche modo coinvolta nei fatti o comunque presente nelle fasi antecedenti l’aggressione. Al momento, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Gli investigatori ritengono che all’origine dell’aggressione possa esserci un debito legato al traffico di stupefacenti. Un regolamento di conti, dunque, che ha assunto contorni di inaudita violenza e che testimonia, ancora una volta, la pericolosa tensione sotterranea legata al controllo delle piazze di spaccio anche in una cittadina come Civitavecchia. Il giovane marocchino ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Non sarebbe in pericolo di vita, ma la lesione alla gamba è apparsa subito seria. La prognosi rimane riservata. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, proseguono per fare piena luce sull’accaduto. D.R. e i suoi due complici potrebbero presto dover rispondere di lesioni gravi aggravate, porto abusivo d’arma e, se confermata la matrice del debito, anche di reati legati al traffico di droga. Nel frattempo, l’intera comunità civitavecchiese resta scossa per l’accaduto, che ripropone con forza la necessità di rafforzare i presidi di sicurezza e prevenzione in una zona sempre più spesso teatro di episodi inquietanti.