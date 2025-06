LADISPOLI – Quel furgone in fiamme, spente dai pompieri intervenuti in autostrada sulla Roma-Civitavecchia, era pieno di droga. E l’autista è anche fuggito per le strade di campagna. Un giallo a tutti gli effetti quello di Maccarese su cui indaga la polstrada di Ladispoli-Cerveteri. L’incendio improvviso giorni fa ma solo in queste ore si è saputo che il Ducato con targa spagnola trasportava una quantità indefinita di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e anche eroina o cocaina. Si stabilirà da ulteriori accertamenti perché tutta la droga è andata persa e quindi nemmeno più piazzabile sul mercato. Una consegna impacchettata forse da trasportare a domicilio agli spacciatori che è saltata per il fuoco che si pensa sia dovuto a fatti accidentali, probabilmente a un corto circuito. Da quel che si apprende l’autocarro viaggiava con targa spagnola in direzione della Capitale, perciò non si esclude possa essere sbarcato al porto di Civitavecchia. Saranno naturalmente le attività investigative ad appurarlo. Potrebbe essere la punta dell’iceberg di un’organizzazione dedita allo spaccio delle sostanze proibite sul litorale o a Roma. Dalla targa del mezzo spagnolo ora si cercherà di risalire magari all’identità del conducente, miracolosamente illeso e ricercato, o almeno a chi appartenga il Ducato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA