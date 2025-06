TARQUINIA - Scontro tra una macchina e un furgone stamane intorno alle 8,30 lungo la strada provinciale delle Grottelle a Tarquinia.

Violento l’impatto tra i due mezzi, con tre persone rimaste ferite e trasferite in ambulanza presso l’ospedale cittadino.

Per cause in corso d’accertamento, il furgone, sul quale viaggiavano due uomini, è entrato in collisione frontalmente con la macchina con a bordo il solo conducente che è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia che hanno dovuto lavorare per circa un’ora per estrarre l’uomo dall’abitacolo.

Sul posto anche la Polizia locale di Tarquinia per i rilievi del caso. Al vaglio le cause dell’incidente in una strada nota per le dimensioni ristrette spesso teatro di incidenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA