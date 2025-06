TARQUINIA - Tutto pronto a Tarquinia per l’edizione 2025 della Notte dei fiori. Questa sera il centro storico sarà attraversato da un asse di luci, petali e colori: lungo corso Vittorio Emanuele decine di infioratori prepareranno, con pazienza e passione, un grande tappeto floreale, composto da quindici quadri, secondo un’antica tradizione.

A osservarli, mescolati tra le centinaia di visitatori, anche i membri della giuria che designerà le realizzazioni più belle: la profesoressa Roberta Angeletti, docente di arte, illustratrice e animatrice del festival Pagine a colori, la professoressa Maria Grazia Garganti, docente di religione; e l’artista Massimo Luccioli.

IL PROGRAMMA Durante la serata gli artisti di strada animeranno la festa, i mercatini popoleranno piazza Cavour e l’alberata, dove il gruppo astrofili “Galileo Galilei” regalerà a tutti l’emozione dell’osservazione delle stelle dal belvedere. Spazio anche per la preghiera e la cultura: alle 21, la veglia eucaristica nella chiesa delle Benedettine e alle 21,30, la partenza da piazza Cavour della visita guidata nella magica atmosfera notturna del centro cittadino. Domani, domenica 22 giugno, la celebrazione arriverà al suo culmine con la messa presieduta dal vescovo nel duomo, alle 10. A seguire, la processione con la banda “Giacomo Setaccioli” e la premiazione delle infiorate vincitrici in piazza Giacomo Matteotti.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’Per la tradizionale infiorata del Corpus Domini e dei mercatini previsti nel centro storico, l’amministrazione comunale ha predisposto la modifica alla circolazione stradale per oggi e domani, 21 e 22 giugno, con divieti di transito e sosta in diverse vie e piazze del centro storico, per garantire la sicurezza di partecipanti e visitatori. Divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, dalle 15 di oggi 21 giugno alle 4 del 23 giugno su piazza Duomo, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele, piazza Nazionale, piazza Giacomo Matteotti, via delle Torri, tra via San Pancrazio e corso Vittorio Emanuele. Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 15 del 21 giugno alle 4 del 23 giugno su via Giuseppe Mazzini, piazza Cavour, tra Corso Vittorio Emanuele e Barriera San Giusto; Divieto di sosta su Alberata Dante Alighieri dalle 14 del 21 giugno alle 04 del 22 giugno. Divieto di transito su Alberata Dante Alighieri dalle 18 del 21 giugno alle 04 del 22 giugno. Attivazione anticipata della Ztl e Apu dalle 15 del 21 giugno alle 4 del 23 giugno. Sospensione temporanea della circolazione in via Giuseppe Mazzini e via del Duomo durante la processione religiosa. ©RIPRODUZIONE RISERVATA