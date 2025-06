S. MARINELLA – Nasce il Team Vannacci Etruria. Stamani, in città, esordisce il Team Vannacci del “Mondo al Contrario”. Al via il primo degli eventi organizzato dal Team Etruria del Movimento Culturale, il quale veicolerà gli otto punti programmatici del Generale Vannacci cioè patria, sicurezza, sovranità, identità, difesa dei confini, famiglia, tradizioni e lavoro. Nella splendida cornice di una nota villa sul litorale, oggi si svolgeranno una serie di eventi attinenti ai temi culturali del movimento. Previsto, tra l’altro, un incontro con lo storico Carlo Cesare Montani che ricorderà la tragedia dei profughi istriani. Nella circostanza, sarà recitata una toccante preghiera dedicata ai Martiri delle Foibe. A seguire, la presentazione del romanzo “L’uovo del Drago” dello scrittore esordiente Valter Tazzari, i cui proventi saranno in parte destinati al mantenimento del Campo della Memoria di Nettuno ossia il Sacrario Militare che ospita i caduti della X^ Mas. Tale tributo, ha spiegato l’autore del romanzo, si pone in un’ottica di riconoscimento del sacrificio dei tanti combattenti senza nome che, in uno dei periodi più travagliati della storia italiana, si trovarono a combattere su fronti opposti. “L’evento di Santa Marinella - spiega il Generale Rocco di Taranto si pone in un’ottica di riflessioni, esperienze e confronti finalizzate a promuovere i valori culturali di cui il movimento si è fatto portavoce”.

