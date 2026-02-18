Non è soltanto la settimana di Francesca Lollobrigida, in gara venerdì e sabato, rispettivamente per la gara dei 1.500 e la mass start. A Milano-Cortina giovedì 19 febbraio ci sarà spazio anche per Daniele Di Stefano, l’altro campione del pattinaggio di velocità sul ghiaccio che proverà a fare bene, forse meglio rispetto alla competizione dei mille della scorsa settimana. Di certo la gara dei 1500 è più attinente alle sue qualità e quindi dalle 16.30 in poi ladispolani incollati alla tv per il 27enne che vuole giocarsi le sue carte allo Speed Skating Stadium. L’atleta delle Fiamme Oro avrà a disposizione anche la mass start sabato alle 15. L’eventuale finale scatterà invece alle 16.40.

E poi naturalmente c’è Lollobrigida a caccia ancora di medaglie. Sabato la mass start (prese il bronzo a Pechino nel 2022) e venerdì la prova dei 1.500.

