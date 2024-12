Parigi 2024 si sta avvicinando a grandi falcate. Manca poco alla cerimonia di inaugurazione e all'accensione definitiva della torcia olimpica, che brucerà nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto 2024. Tante le discipline che avranno luogo e quelle in cui gli atleti italiani qualificati proveranno a dire la loro, magari confermando i risultati della precedente edizione di Tokyo, su tutti Tamberi e Jacobs, o migliorandoli ulteriormente.

Tra gli sport in cui si spera di andare a medaglia c’è sicuramente il tennis, dove il nostro Paese potrà contare su punte di diamante come Jasmine Paolini o l’attesissimo numero 1 al mondo: Jannik Sinner. Ma non ci saranno solo loro, bensì ben 10 tennisti azzurri in tutto. Vediamo nel dettaglio la lista, non prima di aver spiegato brevemente quali siano i criteri di qualificazione in questa disciplina.

Tennis e Olimpiadi, come ci si qualifica al torneo

La spiegazione è presto data. Ogni Comitato Olimpico Nazionale, anche detto NOC secondo la dicitura internazionale, può qualificare al torneo olimpico fino a un massimo di 12 tennisti, divisi equamente tra maschi e femmine (6 e 6). Questi potranno, dunque, partecipare al tabellone del singolo maschile, del singolo femminile, due coppie in ciascun tabellone del doppio di genere (maschile e femminile) e una coppia in quello del misto. Le qualificazioni avvengono sulla base della classifica internazionale e nazionale. Per esempio: i migliori sei tennisti nella graduatoria ATP e italiana del singolo e le migliori sei tenniste nella graduatoria WTA e italiana del singolo. Stesso ragionamento vale per il doppio.

Tennisti a Parigi 2024: saranno 6

Partiamo dalla categoria maschile, per il semplice fatto che essa contiene colui che per gli esperti di questo sport e per la top 10 dei migliori siti di scommesse sul tennis disponibile su Time2Play, famoso portale di comparazione betting italiano, è l’indiziato numero uno all’oro olimpico. Parliamo di Jannik Sinner, n.1 della classifica ATP e primo italiano a diventarlo nella storia da quando le graduatorie vengono stilate dall’algoritmo.

La vittoria più recente dell’altoatesino è quella dell’Open di Halle, dove ha vinto in finale contro il numero 5 al mondo Hurkacz per 7-6, 7-6. Un modo, questo, per rifarsi della delusione del Roland Garros, in cui è stato battuto da Alcaraz in semifinale. Lo spagnolo quotato a 2.50 di media, insieme a Djokovic (6), è considerato il pericolo maggiore per la conquista del torneo olimpico da parte di Sinner, bancato mediamente a 2.75. Il secondo italiano qualificato è Lorenzo Musetti, che tanto ha fatto bene in quel di Wimbledon.

Attualmente è al numero 25 della classifica ATP ed è quotato a 50 volte la posta per portarsi a casa la medaglia più preziosa di Parigi. Seguono Matteo Arnaldi, numero 35 al mondo e bancato a 150, e Luciano Dardieri, fresco vincitore del Challenger di Perugia, 37esimo della graduatoria internazionale e quotato a 100. Favoriti assoluti per il trionfo, invece, sono considerati gli altri due italiani chiamati al doppio maschile: Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno da poco conquistato la loro prima vittoria all’Open di Halle, dopo la sconfitta in finale al Roland Garros. I loro principali avversari? Nadal e Alcaraz, bancati a 2.50. Più distanti Sinner e Musetti, quotati a 10 volte la posta.

Tenniste a Parigi 2024: saranno 4

Molto interessante è anche il quadro delle ragazze del Tennis italiano che andranno a Parigi 2024. Su tutte Jasmine Paolini, fresca finalista del Roland Garros, laddove ha ceduto solo alla favoritissima Swiatek, numero 1 al mondo e pronta a trionfare nuovamente sulla terra rossa francese alle Olimpiadi. L’azzurra, rivelazione dell’ultimo anno e mezzo, è bancata a quota 15 e certamente è palese la mano del tecnico Renzo Furlan, che ha avuto il merito di cambiare radicalmente la mentalità di quella che è attualmente la numero 7 del ranking WTA. Paolini avrà l’onere e l’onore di combattere anche sul fronte del doppio, insieme a Sara Errani.

Dopo la delusione recente di Wimbledon, le due azzurre tenteranno di recuperare la forma fisica dimostrata proprio in Francia qualche settimana fa e di prendersi un altro titolo dopo quello conquistato a Roma a maggio scorso. La loro vittoria, infatti, è bancata a 3.50. Ad avere più chance del duo azzurro sono solamente Siniakova e Krejcikova (2.25). Infine, attenzione anche alle altre due azzurre che parteciperanno sia nel tabellone singolo che in quello del doppio. Parliamo di Lucia Bronzetti (n.81 al mondo) ed Elisabetta Cocciaretto (n. 43 del ranking WTA). Per il doppio la quota della vittoria si aggira attorno ai 25, mentre per il singolo le due atlete italiane sono date rispettivamente a 150 e a 100 volte la posta.