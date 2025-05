Old Rugby Civitavecchia presenti al torneo Lake Garda Festival - Città di Rovigo, dove si sono dati battaglia con gli amici della palla ovale nazionali ed internazionali. Ben 15 squadre partecipanti a Rovigo: Barbarians – Roma, I Cavalieri – Genova, I Rinnoceronti – Grugliasco (Torino), Invitational San Vicente XV – Argentina, Kirkcaldy Zingary – Scozia, Allegri del Valpo – Valpolicella (Verona), Od Rugby Civitavecchia, I Cangrandi Old Rugby – Verona, I Ricci -Monselice (Padova), Gran Riserva – Roma, Old Becks – Reggio Emilia, Le Jene – Badia Polesine, Rappresentativa – Friuli Venezia Giulia, Tandoi – Trieste, Sbagliati – Velate (Varese). Gli Old biancorossi sono la squadra formata principalmente da ex-giocatori del Civitavecchia, ma anche da graditi amici che hanno giocato con altre società o che non hanno mai giocato a rugby. Le finalità della squadra locale sono semplici: ritrovarsi assieme, recuperare amicizie e contatti che magari col cessare dell’attività a volte, per svariati motivi, sono andati persi o molto diradati, partecipare a tornei e partite, organizzare gite, trasferte per assistere ad eventi vari che riguardino il rugby, ma anche uscite, trasferte, gite, con famiglie e amici. Nei limiti delle possibilità, aiutare la società del CRC, i Seniores, i giocatori in erba del MiniRugby, a continuare al meglio questa avventura. In gran spolvero gli Old biancorossi che giocano tre partite e ne vincono due: Iene Badia - CRC 3-1, CRC - Rappresentativa Friuli Venezia Giulia 3-1, e CRC - San Vicente (Argentina) 3-0. Lo spirito non competitivo, per modo di dire, è enfatizzato e riassunto nel motto internazionalmente riconosciuto: “Divertimento, Amicizia, Fraternità”. Alla fine gran festa e tanta birra con ottimo gran galà con evento "enogastronomico" per tutti i partecipanti, sfotto e tante risate di gioia per i mancati placcaggi e le mete fatte.

