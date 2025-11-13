L’Atletico Focene, società calcistica la cui prima squadra milita nel girone C di Prima Categoria laziale, è lieta di annunciare una nuova e importante partnership. Quest’ultima sarà intrapresa con Ad Lab Consulting, azienda leader nel settore assicurativo e della consulenza finanziaria. L’accordo, che sancisce l’ingresso di Ad Lab tra gli sponsor ufficiali del Focene, rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita e di consolidamento dei valori che da sempre contraddistinguono la società: sicurezza, fiducia e impegno. Ad Lab Consulting si distingue per la capacità di offrire soluzioni personalizzate nei settori assicurativo, finanziario, della gestione del risparmio e dei servizi immobiliari, mettendo sempre al centro la persona e le sue esigenze. Grazie a un team di professionisti qualificati, l’azienda supporta quotidianamente privati e imprese nella tutela e valorizzazione dei propri progetti. La sede di Ad Lab si trova a Roma, in viale Tiziano 78. Per informazioni e consulenze è possibile contattare il team ai numeri 348-0300128 e 389-0093419, oppure scrivere all’indirizzo segreteria@adlabconsulting.it. Con questa partnership, l’Atletico Focene conferma la volontà di costruire un progetto solido e duraturo, unendo sport e territorio sotto il segno dei propri colori sociali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA