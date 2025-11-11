CIVITAVECCHIA – Lite tra ragazzi o pestaggio in piena regola? Impossibile dirlo al momento, nonostante le immagini delle telecamere di sorveglianza del porto abbiano immortalato tutto, fornendo un contributo importante alle indagini. Troppa gente presente, troppa confusione intorno a quei momenti concitati che sabato sera hanno messo in allarme la Polizia di frontiera, costretta a intervenire per una rissa nei pressi del Forte Michelangelo.

Tutti minorenni i protagonisti, alcuni dei quali sotto i 14 e per questo neppure imputabili. Ma la gravità dell'accaduto resta, prescindendo dalle attività di polizia giudiziaria in corso e dalle querele di parte che i genitori dei ragazzi coinvolti vorranno presentare o meno. Tre ragazzine sono finite in ospedale, una di loro è stata anche trasferita al Bambino Gesù per ulteriori accertamenti. I fatti sono accaduti sabato sera intorno alle 22,30: centinaia di minorenni accalcati all'interno del porto, alcuni dei quali si sono resi protagonisti di un acceso scontro fisico che ha visto coinvolti sia maschi che femmine.

Spintoni, botte, tirate di capelli, tutto ripreso dalle telecamere che forniranno un contributo importante all'attività investigativa. Per il momento si attendono riscontri, mentre ci si interroga sull'opportunità di avere centinaia di minorenni (qualcuno parla addirittura di circa cinquecento persone) in giro per la città e addirittura in ambito portuale, intorno alle 22,30. E non è certo la prima volta. Lo scalo e in particolare l'area a ridosso del Forte Michelangelo, soprattutto in estate si è trasformata in luogo di bivacco per giovanissimi. Questa volta le cose hanno preso una piega diversa e gli schiamazzi si sono trasformati in botte.