CIVITAVECCHIA – Il comune di Civitavecchia è risultato assegnatario di un contributo regionale pari a 1 milione e 20 mila euro, destinato a coprire il 90% dei costi complessivi degli interventi di miglioramento e messa in sicurezza degli accessi agli arenili e alle aree marittime demaniali.

La buona notizia arriva da Palazzo del Pincio con una nota in cui si spiega che il finanziamento, proveniente dalla Regione Lazio, rappresenta un importante riconoscimento per la qualità della progettazione e per l’impegno dell’amministrazione comunale nel perseguire obiettivi di tutela ambientale, sicurezza e valorizzazione del patrimonio costiero.

«Un risultato significativo che conferma la bontà del lavoro portato avanti dall’assessorato all’Ambiente e dagli uffici comunali — ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene —. Ringrazio l’assessore Stefano Giannini per la costanza e la competenza con cui ha seguito ogni fase di questo progetto, e ringrazio gli uffici per l’efficienza e la professionalità dimostrate. Questo finanziamento ci consentirà di intervenire concretamente per rendere più sicuri e fruibili gli accessi al mare, restituendo alla città aree curate e pienamente accessibili».

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’Ambiente Stefano Giannini, che ha sottolineato come «il contributo ottenuto sia il frutto di un lavoro accurato, condiviso con gli uffici e orientato alla qualità dei progetti. La messa in sicurezza e la riqualificazione degli accessi agli arenili rappresentano un tassello importante del percorso di tutela e valorizzazione del nostro litorale, su cui intendiamo continuare a investire».

