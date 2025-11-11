CIVITAVECCHIA – Torna la Festa del biscottino: il concorso più dolce di Civitavecchia. Quarta edizione per la manifestazione popolare «per la conservazione della tradizione cittadina», attesa dai civitavecchiesi come uno degli appuntamenti di Natale. Il programma prevede alla Cittadella della Musica le premiazioni del concorso fotografico e letterario giovedì 19 dicembre (ore 18–20) e, venerdì 20 dicembre (ore 17.30), premiazioni del Miglior Biscottino – categorie Tradizionale e Innovativo – seguite da una tombola di beneficenza con cartelle in vendita in sede, a sostegno AVIS. In scaletta anche uno show cooking delle Cesarine con la “Cesarina del cuore di Civitavecchia”. Ma come hanno spiegato gli ideatori del concorso Jacopo Ceccarelli e Michelangelo Podda della Mad Music Love quest’anno la grande novità è il fatto che il marchio della Festa sia stato registrato, un passaggio considerato strategico per la crescita dell’evento. Per quanto riguarda il concorso letterario c’è tempo fino al 30 novembre per inviare i propri lavori, che siano racconti brevi o poesie a tema tradizioni e Natale. Come ha spiegato Carla Melchiorri quest’anno si è riusciti a promuovere il concorso su alcune piattaforme nazionali e questo sta permettendo di ricevere testimonianze da tutta Italia. Per quanto riguarda il concorso “Biscottino” è aperto a tutti, compresi i “fuori sede” ; consegne 15–16 dicembre alla sala conferenze della Biblioteca (ore 9–13 e 16–19). Per iscriversi: antichisaporicv@outlook.it indicando nell’oggetto il concorso; deadline 10 dicembre perquesto e per il concorso fotografico. La manifestazione vede il contributo del Comune, rappresentato dalla delegata Valentina Petringa, e della Fondazione Cariciv con il presidente onorario Gabriella Sarracco che ha sottolineato il bisogno che siano i giovani a portare avanti le tradizioni e il presidente Gaetano Starace che ha lodato l’iniziativa.

