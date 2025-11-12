CIVITAVECCHIA – Nottata impegnativa per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. All’una, infatti, gli uomini della Bonifazi si sono recati in piazza Verdi per l’incendio del food truck.

All'arrivo sul posto i Vigili del fuoco si sono trovati una situazione di incendio generalizzato. Il furgone adibito a vendita di cibo era completamente avvolto dalle fiamme, sviluppatesi a tal punto da rendere necessario l'ausilio dell'autobotte AB17. Il rapido intervento da parte dei Vigili del fuoco di Civitavecchia ha scongiurato che le fiamme si propagassero alle altre auto parcheggiate nelle immediate vicinanze e ai giardinetti di eucalipti adiacenti al furgone. Durante le operazioni di spegnimento e ricerca i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza anche una bombola di Gpl che stava per essere compromessa dalle fiamme. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto Polizia e Carabinieri per i rilievi del caso.