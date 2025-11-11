M i l a n o , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " R e l a t i v a m e n t e a l l e n o t i z i e d i f f u s e d a l l e a g e n z i e c h e e s c l u d o n o i m p r o n t e r i c o n d u c i b i l i a l n o s t r o a s s i s t i t o , c o m e n o n c i s i a m o p r e o c c u p a t i d i f r o n t e a l l e i n d i s c r e z i o n i p i ù v a r i e , u g u a l m e n t e n o n c a n t i a m o v i t t o r i a o g g i , p e r q u a n t o s t a v o l t a s i p o s s a a r a g i o n e p a r l a r e d i u n a t t o p r o c e s s u a l e e n o n d e l l a s u a i p o t e s i " . E ' i l m e s s a g g i o c h e a r r i v a d a l p o o l d i f e n s i v o - g l i a v v o c a t i A n g e l a T a c c i a e L i b o r i o C a t a l i o t t i e i c o n s u l e n t i A r m a n d o P a l m e g i a n i e M a r i n a B a l d i - d i A n d r e a S e m p i o , d o p o l e n o t i z i e c h e r i p o r t a n o l e c o n c l u s i o n i d e l l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o s u l l e i m p r o n t e c h e e s c l u d o n o l a p r e s e n z a d e l l ' i n d a g a t o s u l l a s c e n a d e l d e l i t t o .