VITERBO - La Nuoto Club Viterbo parteciperà alla Coppa Caduti di Brema. Si tratta di una competizione a squadre di nuoto, organizzata sotto l'egida della FIN. La competizione è nata per commemorare le vittime della Tragedia di Brema. In un primo momento, alla gara parteciparono unicamente quelle società che avevano subito il lutto della perdita di un proprio componente, per poi aprirsi a tutte le società del territorio nazionale. Il Campionato Italiano a Squadre vede la costituzione di 3 serie: A1, A2 e B. Dopo la fase preliminare regionale, che si svolge a dicembre, viene stilata la classifica generale nazionale che determina l'accesso alle finali delle 3 serie, che si svolgono solitamente verso marzo, dopo i Campionati primaverili di nuoto. In serie A sono ammesse le prime 8 Società del settore maschile e femminile, in serie A2 vanno le società che si posizionano dal nono al 16º posto ed infine in serie B quelle che vanno dal 17º al 40º posto. La nuoto club punta alla serie B cosciente che già essere rientrati dopo un anno di agonistica è stato un ottimo risultato. «E’ una squadra giovane - ribadisce Gianni Baleani (presidente della società) - ma con tanta carica e tanta voglia di fare bene, siamo la prima società di Viterbo che partecipa a questa importante competizione. L’allenatore Lorenzo Biagini sta continuando a fare un ottimo lavoro e di questo passo farà togliere belle soddisfazioni ai suoi ragazzi». Domenica, a Pietralta, si punterà a superare la fase regionale ma comunque per la Nuoto Club partecipare è un successo. Gli atleti: Jacopo Bongarzone, Monica Pechini, Alice Guida, Sofia Silani, Andrea Angeletti, Viola Cortignani, Francesco Carosi, Serena Vitonesc, Leone Trafieri, Giammarco Cerasi, Gabriel Ciarpi, Crystal Funes, Sara Lucchi, Sofia Magni, Pierluigi Bernabucci, Giulia Panfili, Giuseppe Stasolla, Andrea Di Melchiorre.

