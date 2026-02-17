Ancora protagonisti i Nuotatori Civitavecchiesi nel secondo weekend del Campionato Regionale Lazio master in vasca, con risultati di assoluto rilievo e conferme importanti per la squadra civitavecchiese.

Sugli scudi Maurizio Valiserra e Michela D’Amico, che conquistano il titolo regionale negli 800 stile libero categoria M50, ribadendo il loro eccellente stato di forma. Ottima prova anche per Riccardo Zuena, capace di salire sul secondo gradino del podio nei 400 stile libero categoria M35, al termine di una gara gestita con grande determinazione.

Sfiora il podio Fabrizio Burro, quarto nei 400 stile libero M50, mentre Alessio Alfonsi, impegnato nella competitiva categoria M25, chiude con un buon sesto posto al termine di una prova molto combattuta.

«I ragazzi hanno dato il meglio, come al solito – commenta il tecnico Jacopucci – sono soddisfatto di questo campionato, anche se potevamo fare qualcosa in più». Soddisfazione anche da parte del presidente Federica Feoli e di Simone Feoli, che ringraziano gli atleti per l’impegno quotidiano e la Cosersport per il supporto agli allenamenti.

