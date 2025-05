Niente da fare. Non basta un caloroso pubblico e tanto cuore. Al termine della Final Four di Serie B, disputata al PalaMercuri nello scorso weekend a ottenere il passaggio in serie A sono stati i favoriti Kraken Camaiore. Per gli Snipers TecnoAlt il sogno si conclude già dopo la semifinale, persa 7-3 contro un ottimo Asiago Vipers in una gara in cui i civitavecchiesi non sono propriamente stati baciati dalla fortuna. Nella finalina per il terzo posto, sconfitto invece l'HC Milano al termine di una gara in equilibrio dall'inizio alla fine (4-3 dopo i tempi supplementari). Camaiore vince in semifinale contro Milano (5-4 of) ed in finale contro Asiago (3-2) e conquista la promozione in A. «Siamo rammaricati per il risultato del campo - afferma il presidente allenatore Riccardo Valentini - ma credo che la classifica finale rispecchi i valori visti in campo. Ce l'abbiamo messa tutta ma abbiamo ancora diversi elementi su cui lavorare per essere al passo dei migliori. La nostra rimane comunque una stagione positiva, in cui abbiamo cementato il gruppo e migliorato la coralità degli elementi. Ora, in attesa di capire cosa vorrà fare la federazione con la composizione dei campionati per la prossima stagione, ci rilassiamo un po' con partitelle di fine anno. Un enorme grazie al nostro sponsor TecnoAlt, da tanti anni al nostro fianco e senza il quale tutto questo non sarebbe possibile, e al nostro generoso gruppo volontari, grazie al quale abbiamo organizzato un altro evento alla perfezione».

