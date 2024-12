Non è andata particolarmente bene, ma neanche male, la giornata di Olimpiadi per Adriano Stella e il windsurfista Nicolò Renna nella nuova sezione di regate nelle acque di Marsiglia. Gli atleti hanno dovuto attendere qualche ora per poter prendere la loro tavola, in quanto le condizioni meteo, con vento debole e instabile, non permettevano la possibilità di disputare i vari eventi previsti in calendario. Ma alla fine si è riusciti a completare il percorso previsto originariamente. Renna, pupillo del tecnico civitavecchiese Stella, si è cimentato in quattro prove di slalom. Ha dapprima cominciato con una squalifica e poi ha conseguito un settimo e due dodicesimi posto, che lo hanno portato a diventare settimo nella classifica generale. Quindi ancora tutto in ballo per Nicolò Renna, pienamente dentro la zona Medal Race, visto che ha 17 punti di vantaggio nei confronti dell’undicesima posizione, ed allo stesso tempo spera di poter agganciare la terza piazza, attualmente lontana 12 lunghezze, che gli consentirebbe di saltare il difficile turno dei quarti di finale e di approdare direttamente in semifinale.

«Giornata complicata - ha dichiarato Nicolò Renna al portale della Federazione Italiana Vela - iniziata male con una partenza anticipata. Il mio obiettivo è rimanere in top ten per accedere alle medal series e dare tutto nella giornata conclusiva. Il formato delle finali mi permette di mantenere una certa serenità senza dover guardare troppo al punteggio netto in classifica. Ho buone sensazioni sulla tavola e questo è quello che conta. Sono fiducioso di poter dimostrare sul campo di regata il mio valore».

