Alla Nc Civitavecchia non c’è una cosa che vada dritta. Nemmeno la buonissima vittoria dell’esordio in serie B, ottenuta nella vasca del Livorno, con i rossocelesti che hanno subito rotto il ghiaccio con la categoria con cui si dovranno confrontare, è riuscita ad allontanare, almeno per un momento, i dubbi su quello che sta avvenendo dalle parti del PalaGalli. Non bastavano le polemiche sulla gestione della piscina, non bastavano i rapporti minati tra le varie realtà locali, non bastava il fatto che ormai da mesi la Nc non vuole annunciare quale sia la società che si è presa in carico la gestione delle utenze dello Stadio del Nuoto, per non parlare del silenzio che continua ad andare avanti con gran parte della stampa locale, o, perlomeno, con quella che segue abitualmente e settimanalmente le vicende del Civitavecchia. Nei giorni scorsi ci è giunta segnalazione di un nuova immagine, o, se preferite, un nuovo logo che riguarda la società. Tra l'altro un logo carino, che ha il suo perché, i colori rossocelesti, il pallone da pallanuoto e il mare, anche se non parliamo di un rebranding da capogiro. Persino la realtà più scalcagnata e meno attenta alla comunicazione, oggigiorno, ha un profilo social o un addetto ai comunicati che fa conoscere quelle che sono le decisioni prese dalla società. Nel caso della Nc, invece, tutto è avvenuto sul profilo social personale di un dirigente. Nel logo si legge la scritta “Waterpolo Civitavecchia”. Si potrebbe pensare ad un errore da parte nostra, ma in realtà, il riferimento è proprio alla Nc, visti i colori rossocelesti nelle scritte e, soprattutto quel “since 1950”, ovvero “dal 1950”, che può riguardare solo la Nc. Anzi, dobbiamo specificare: Nc o Waterpolo Civitavecchia? C’è stato un cambio di denominazione del club? Questo, però, non risulta leggendo il sito della Federnuoto, l’unico che deve far fede, il quale riporta la dicitura Nc Civitavecchia. Allora è stata creata una nuova società? E questa società potrebbe essere quella che si è presa in carico le utenze del PalaGalli? Sabato c’è l’esordio casalingo a viale Lazio contro il San Giorgio: dobbiamo venire a tifare la Nc Civitavecchia o la Waterpolo Civitavecchia? Non sono cose da tralasciare al caso, questa società, al di là del nome che porta, vanta una tradizione settantennale, con scudetti giovanili, allori a livello nazionale, tante partecipazioni ai campionati di serie A1 e A2. E sappiamo bene quanto i civitavecchiesi siano legati alle tradizioni. Vista l’occasione ne approfittiamo per un excursus, rapido e veloce per non tediare. Nel 2005, quando ci fu la riforma delle associazioni sportive, l’allora Snc si divise in due: la Snc per la gestione della piscina di largo Galli e per le questioni prettamente burocratiche, la Nc Civitavecchia per la parte sportiva. Di questo, praticamente, nessuno ha saputo mai nulla, perché, la Nc, fino alle frizioni societarie del 2020, ha sempre potuto beneficiare del marchio Snc 1950. Da lì la Nc, giustamente, ha sempre rimarcato di voler essere “la Snc”.

Per una questione di prestigio, visto che a Civitavecchia la pallanuoto è, per tutti, “la Snc”, ma anche perché “Nc” non ha nessun significato. È un acronimo creato senza nessun legame e che non può avere come lettura neanche quella di “Nuoto Canottaggio”. E una cosa senza significato non è storia, non c’è nulla, a meno che non la crei, ma le ultime due retrocessioni non hanno aiutato in tal senso. Dal 2020 sono stati poi creati vari loghi, in quanto quello storico non poteva essere più utilizzabile: prima una variante proprio di quello storico, poi la semplice scritta Snc con una piccola bandiera tricolore. Adesso, forse, c’è questo nuovo logo, con la speranza che qualcuno possa chiarire la situazione, perché c’è il serio rischio di far confusione. Ma il problema è che la confusione c’è per tutti, mica solo per noi. Su una cosa non c’è affatto confusione, ovvero che per la Nc Civitavecchia o per la Waterpolo Civitavecchia non c’è pace. Qualche mese fa un dirigente, poco prima di separarsi dal club, ci ha detto: “ma possibile che non riusciate mai a parlare bene una volta della società?”. Adesso la domanda la rigiriamo: “è possibile che non riusciamo mai una volta a scrivere un articolo positivo quando ci sono di mezzo i colori rossocelesti?”. La volontà di farlo c’è tutto, con la speranza che la squadra, facendo bene in campionato, possa darci una mano. Ma sarebbe carino e soddisfacente per tutta la città che, almeno una volta, anche la società Nc possa fare un passetto in avanti.

