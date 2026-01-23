Nuova gara al Foro Italico per la Nc nel campionato di serie B. Alle 18 la formazione guidata da Marco Pagliarini riceverà a Roma la Libertas Roma Eur, chiaramente squadra della Capitale. Stando alle indiscrezioni, in queste settimane i rossocelesti si sarebbero recati più volte a Roma per svolgere allenamenti con altre squadre.

E leggendo anche quanto scrivono le squadre avversarie dei civitavecchiesi, e i giornali delle loro città, le gare della Nc stanno diventando sempre più delle gare amichevoli, il cui valore agonistico cala. Infatti anche le dirette concorrenti stanno decidendo di scendere in vasca con una formazione sperimentale, con giovanissimi e seconde linee. Ovviamente è un’occasione per i più piccoli di avere il loro spazio, ma va spiegato, soprattutto a chi si è avvicinato alla pallanuoto da poco, che parliamo di una società, la Nc, che rappresenta ancora la storia del movimento civitavecchiese e non la comitiva dell’oratorio. Nc-Libertas sarà arbitrata da Roberta Anastasio di Napoli.

