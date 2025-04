Una trasferta difficilissima. È quella che attende la Nc nella quart’ultima giornata del campionato di serie B. Alle 17.30 il sette di mister Aurelio Baffetti sarà alla piscina delle Naiadi per l’incontro con la capolista Pescara.

Davvero difficile per i rossocelesti sperare in un risultato che possa fruttare punti, al momento la cosa più importante per evitare di dover passare dai playout.

Ma non basta. Infatti con la vittoria dello scorso weekend del fanalino di coda Rari Nantes Vis Nova contro la Canottieri Lazio, la Nc ha solo tre punti di vantaggio rispetto all’ultima in classifica.

Per cui, oltre a rischiare di doversi giocare i playout per mantenere la categoria, ora c’è addirittura la possibilità di una retrocessione assolutamente da scongiurare, in una stagione che sta riservando tantissime difficoltà a Romiti e compagni, che hanno dimostrato di riuscire a fare punti contro avversarie maggiormente attrezzate, ma anche di fare scivoloni clamorosi, proprio come quello contro il Vis Nova, che sarà poi affrontato nell’ultima giornata, in quello che potrebbe essere un duello senza quartiere per mantenere la serie B. Pescara-Civitavecchia sarà arbitrata da Paolo Ialeggio di Macerata.

