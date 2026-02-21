Zero sorprese alla “Bruno Bianchi”: la Nautilus cade 22-6 nella vasca della Pallanuoto Trieste, ma la trasferta giuliana era messa in preventivo come tappa durissima del percorso. Le verdazzurre di Daniele Lisi, penultime con tre punti, hanno affrontato una delle formazioni di vertice del campionato e la differenza tecnica e fisica si è vista fin dalle prime azioni. Il primo tempo si chiude sul 6-0 per le padrone di casa, brave a sfruttare ogni superiorità, mentre le civitavecchiesi provano a contenere l’urto.

Nel secondo periodo il divario si amplia fino al 12-0, prima del gol di Devroedt che sblocca le ospiti e vale il 12-1. Si va al cambio campo sul 13-1, con spazio anche per il secondo portiere Chiara Maizzani. Nella seconda metà di gara arrivano segnali incoraggianti: Belorio trasforma un rigore con freddezza, Cicognani trova l’angolo a incrociare e Lombella colpisce in controfuga per il 18-4. Nell’ultimo quarto ancora Devroedt, dopo una serie di finte, e Tortora con un tiro potente fissano il 22-6 finale. La Nautilus resta penultima, ma l’obiettivo salvezza passa soprattutto dagli scontri diretti, dove servirà la miglior versione del collettivo.

Sconfitta esterna anche per la Centumcellae, battuta 12-6 dalla Zero9, capolista del girone Lazio di Serie C. I biancorossi di Simone Feoli pagano soprattutto l’avvio: i romani scappano sul 4-0 nel primo tempo e indirizzano il match, costringendo i civitavecchiesi a inseguire per tutta la gara. Pierri firma una doppietta, a segno anche De Santis e Lorenzo Carnesecchi, ma la Zero9 controlla con autorità.

Nel secondo tempo si registra anche l’infortunio di Riccardo Carnesecchi, costretto a uscire, episodio che complica ulteriormente i piani ospiti. Da segnalare la prova del portiere Serrentino, autore di numerosi interventi che evitano un passivo più ampio. «Il nostro livello è questo – commenta Feoli – siamo una squadra da salvezza e prima ci salviamo meglio è. Dobbiamo far crescere i giovani e costruire per il prossimo anno».

Ancora un passivo pesante, infine, per la Nc Civitavecchia, che nella prima giornata di ritorno perde 21-5 al Foro Italico contro la Promosport. E 21 sono proprio le reti di media subite dai rossocelesti in questo campionato, un dato che fotografa con crudezza le difficoltà della stagione. La Nc resta ultima in classifica a -1.

