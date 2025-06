Un’occasione di quelle che non capitano tutti i giorni. La Nautilus è stata premiata per la conquista della promozione in serie A1 in una delle cornici migliori possibili. Infatti le verdazzurre sono state celebrate all’intervallo della partita Italia-Croazia, che si è svolta allo Stadio del Nuoto del Foro Italico nel programma gare del Settecolli.

Presente gran parte della squadra civitavecchiese, con il presidente Alberto Braccini, l’allenatore Daniele Lisi e il capitano Venere Tortora che sono stati premiati a bordo vasca dal presidente della Fin, Paolo Barelli, e dal numero uno della Fin Lazio, Giampiero Mauretti.

Grandissima l’emozione per la Nautilus, che è stata anche ricordata, di nuovo, dal telecronista di RaiSport, Dario Di Gennaro, nel corso della diretta della partita, terminata con il successo ai rigori della Croazia, poiché i tempi regolamentari si erano chiusi con il pareggio.

