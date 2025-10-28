Non sarà un mercoledì semplice per la Nautilus. Le verdazzurre affrontano in trasferta il recupero della quarta giornata di campionato, che le vedrà viaggiare in direzione Liguria alle 19. Avversario il Rapallo, squadra tra le migliori del massimo torneo nazionale, che recentemente ha regolato ai rigori le campionesse d’Italia in carica dell’Orizzonte Catania e che è stato impegnato in Champions, debuttando in maniera splendida con il 20-9 ai danni dello Spandau nella gara che si è disputata a Berlino.

Quindi un avversario che non sembra affatto nelle corde della Nautilus, che nel giro di tre giorni avrà due scogli complicati, visto che sabato prossimo tornerà a colorare la piscina del centro federale di Viterbo, quando ci sarà l’incontro con il Plebiscito Padova. Tornando a Rapallo, tra le insidie che ci saranno, anche quella della vasca, visto che quella delle liguri è piccola e stretta, cosa a cui la Nautilus, abituata tra Viterbo e PalaGalli, potrebbe avere qualche difficoltà nei punti di riferimento e nelle distanze.

Inoltre c’è l’aspetto logistico, in quanto le civitavecchiesi dovranno passare la giornata di mercoledì fuori per questa trasferta e torneranno a casa solo nel cuore della notte, considerando anche il fatto che non parliamo di atlete professioniste, ma di ragazze che hanno anche altri aspetti a cui pensare. Sarà una giornata speciale per Giulia Lombella, sicuramente la migliore della Nautilus fino a questo momento, e che tornerà a riabbracciare il Rapallo, con cui ha giocato in passato e dove si è anche formata pallanuotisticamente.

Per quanto riguarda la formazione, non ci sono assenze all’orizzonte per mister Daniele Lisi, eccetto la situazione di Foschi. Il Rapallo vanta giocatrici che non hanno bisogno di presentazioni e che bene hanno fatto anche con la calottina del 7rosa: Roberta Bianconi, Sofia Giustini, Giuditta Galardi. Con loro anche la “bandiera” Carolina Marcialis, tra le altre cose, anche moglie di Antonio Cassano, spesso presente sugli spalti per tifare Rapallo.

Rapallo-Nautilus sarà arbitrata da due fischietti genovesi: Marco Piano e Michele Savino. Nonostante siamo nel campionato di serie A1, il Gug ha assegnato due direttori di gara del posto per una partita.

