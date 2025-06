Importante riconoscimento per la Nautilus, dopo la storica conquista della promozione in serie A1. Infatti la squadra allenata da Daniele Lisi, accompagnata anche dalla dirigenza verdazzurra, è stata ricevuta dal sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, nella casa comunale, per ricevere i complimenti per la salita nella massima divisione. All’interno della squadra gioca anche la santamarinellese Alessia Comodi Ballanti.

«Un grande piacere aver accolto in aula Caratelli la squadra e la società Nautilus Civitavecchia – afferma il sindaco Pietro Tidei – per celebrare la loro straordinaria promozione in Serie A1, un traguardo raggiunto dopo ben 13 anni, grazie al trionfo nella finale playoff. Sono immensamente orgoglioso per questa importante vittoria, frutto di passione e duro lavoro, un segnale importante per tutto il nostro territorio. Questo è un progetto sportivo portato avanti con visione dal direttore tecnico e allenatore Daniele Lisi, coadiuvato dal preparatore atletico Mauro Ronconi e, naturalmente, valorizzato dal presidente Alberto Braccini e il ringrazio.

Questa promozione è un merito indiscutibile delle atlete e dei dirigenti Nautilus, che senza mai risparmiarsi, senza mai abbattersi e credendoci fino in fondo, hanno raggiunto questo ambito traguardo. Entrate a pieno titolo nella storia sportiva del nostro territorio, oggi le atlete e le società hanno portato per la prima volta la pallanuoto femminile nella massima categoria. A tutte loro va la nostra stima più profonda e l'augurio di proseguire questa meravigliosa avventura con tante altre soddisfazioni.

Un saluto speciale anche ad Alessia Comodi Ballanti di Santa Marinella, che ha dato un contributo fondamentale alla squadra e al giovane Stefano Ballarini, concittadino e pallanuotista in Serie A1 maschile. Complimenti a tutti».

Una stagione pallanuotistica soddisfacente per Santa Marinella, dopo quanto fatto dal centroboa dell’Olympic Roma, che ha guadagnato una grandiosa salvezza in serie A1 dopo aver vinto gli spareggi playout contro la Florentia, a cui va aggiunta la prossima costruzione della nuova piscina, nella zona di via delle Colonie. E tra l’altro per il ragazzo santamarinellese presto potrebbero giungere notizie importanti, che darebbero ulteriore spinta allo sport nella Perla del Tirreno.

