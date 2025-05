Un campionato davvero ottimo, con la speranza di chiuderlo con la classica ciliegina sulla torta. E’ quello che ha fatto e che vuole portare a compimento la Nautilus nel campionato di serie A2. Le verdazzurre si sono qualificate alla finale playoff e sono a due passi da una storica promozione in serie A1, cosa che nel passato recente della pallanuoto civitavecchiese non si è mai verificato. Appuntamento dal 1° giugno, con la finale contro una tra Sori e Parma. E per l’occasione quattro giocatrici della rosa di Daniele Lisi, ovvero Venere Tortora, Aurora Bianchi, Aurora Braccini e Sara Scifoni, si sono volute raccontare ai nostri microfoni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA