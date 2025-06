È un momento davvero felice quello che sta vivendo la Nautilus, appena approdata nel campionato di serie A1 per la prima volta nella sua giovane storia. Infatti la società del presidente Alberto Braccini ha ricevuto la notizia dalla Federnuoto che sarà premiata, il prossimo 26 giugno a Roma, per aver ottenuto il salto nella massima divisione.

Una cornice fantastica, quella che si troveranno di fronte le ragazze allenate da Daniele Lisi, che saranno celebrate nel corso del Settecolli, una delle manifestazioni di sport acquatici più importanti che ci sono in Italia ed all’interno della quale Civitavecchia si è spesso tolta delle soddisfazioni.

Per la precisione la Nautilus sarà applaudita in occasione della partita del 7bello contro la Croazia, con le verdazzurre che potranno vedere da vicino all’opera la formazione del ct Sandro Campagna a poche settimane dalla partecipazione ai Mondiali di Singapore. Intanto la notizia della prima storica promozione in serie A1 sta balzando anche a livello nazionale.

In occasione di un altro incontro del 7bello, andato in onda in televisione su RaiSport, contro l’Ungheria, il telecronista dell’emittente di Stato, Dario Di Gennaro, ha incensato la squadra civitavecchiese per quanto fatto ed ha invitato chi di dovere a consentire alle ragazze di poter tornare a giocare in casa le loro partite. Ricordiamo che questo non sarà possibile nei primi frangenti dell’esperienza in A1, per via della chiusura del PalaGalli per i lavori di manutenzione, che non termineranno prima di novembre.

@RIPRODUZIONE RISERVATA