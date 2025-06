Tragico incidente nel pomeriggio di oggi a Viterbo. Un ragazzino di 15 anni è finito con lo scooter contro un albero ed è deceduto. Il fatto è accaduto in viale Trieste. Per causa che sono ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale, la moto ha perso il controllo finendo la sua corsa contro un albero.

Per il ragazzino non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.