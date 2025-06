Una settimana non è bastata per avere l’esito del ricorso presentato dal Sori, in merito alla “bella” della finale playoff di serie A2, vinta ai rigori dalla Nautilus, che è riuscita ad ottenere il tanto sognato biglietto per l’A1. Ma le liguri non ci sono state ed hanno deciso di presentare ricorso al Gruppo Ufficiali Gara a pochissimi minuti dal termine dell’incontro, come prevedono le norme in tal senso. La decisione assunta dal Sori riguarda l’ultima azione della partita che ha visto in attacco della Nautilus, al termine della quale c’era stato il gol del definitivo pareggio di Lucrezia Puppi.

Le arancionere protestano perché la giuria non avrebbe concesso il timeout alle civitavecchiesi, che sarebbe stato assegnato solo alla fine dell’azione, e perché il gioco è ripreso con la Nautilus in superiorità numerica, ritenendo che questo provvedimento non doveva essere preso, così come comunicato sui social network, anche tramite la pubblicazione di un video e con un estratto del referto di gara.

Al momento non si conosce quale sarà la decisione assunta dalla Giustizia Federale. Dalle sensazioni che circolano nell’ambiente pallanuotistico, ma non dalla Nautilus, che non interviene sulla questione, sembra che il ricorso possa essere rigettato, nonostante le motivazioni espresse dal Sori, facendo anche riferimento ad un episodio che sarebbe avvenuto circa due anni fa.

Nel caso il pronunciamento fosse positivo, sarebbe la seconda volta che accadrebbe nel giro di poche settimane, e sempre in A2 femminile. Infatti Vis Nova-Metanopoli ha subito la stessa sorte, ma qui il destino non ha subito grosse mutazioni. Ma cosa potrebbe accadere in caso di accettazione del ricorso del Sori. Ci sarebbe da recuperare la porzione di gara sotto errore tecnico, molto probabilmente domenica prossima a Viterbo.

Rimarrerebbero solo 22 secondi a disposizione e la partita riprenderebbe con il pallone tra le mani delle giocatrici della Nautilus, che non potrebbero beneficiare della superiorità numerica, almeno inizialmente. Si ricominberebbe con il risultato di 8-7 in favore del Sori. Quindi una sola azione a disposizione per riportare l’incontro sul punteggio di parità e giocarsi il tutto per tutto ai rigori, sperando che l’esito sia lo stesso dello scorso 8 giugno. Tutto questo con il sette di Daniele Lisi che dovrebbe fare a meno di Tortora, Cicognani e Avdic, espulse nel corso dell’incontro.

