SANTA MARINELLA – Anche il consigliere Roberto Angeletti interviene sulla vicenda dell’uso dell’auto del Comune per andare in aeroporto da parte del sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei. Episodio sul quale la Procura di Civitavecchia ha avanzato una richiesta di rinvio a giudizio, fissando l’udienza preliminare per il prossimo 11 settembre.

«Buongiorno cari cittadini – afferma Roberto Angeletti - rimango basito dopo le dichiarazioni del sindaco. Per quanto riguarda il risparmio che sostiene di aver fatto per la macchina del Comune, non c’è risparmio se non c’è spesa. L'auto dell'ente era utilizzata per accompagnarlo in Comune, andata e ritorno anche per quattro volte al giorno, fino al distributore dove lasciava parcheggiata la sua autovettura. Si può accertare dalle verifiche del telepass dalle schede di viaggio e dalla spesa carburante. Ricordo che l'auto è assegnata alla polizia locale e non a disposizione del Comune, ed avrebbe dovuto accertarne l'utilizzo, autorizzando l'autista e non un dipendente comunale senza la mansione di autista. Dove sono i fogli di marcia? Poi le schede carburante? Il telepass? L' assicurazione poteva avere copertura con questo utilizzo improprio? In caso di incidente come si mette con i passeggeri che non potevano essere trasportati? Autista e passeggeri sarebbero stati coperti da polizza assicurativa? (questo come si chiama correttezza istituzionale?) Inoltre il possibile reato di peculato sia per 1 ero 100 1000 il possibile reato, rimane un eventuale danno per la pubblica amministrazione e se accertato il Comune si dovrà costituire parte civile. Sarà il nuovo segretario a prendere i dovuti provvedimenti del caso (ricordiamoci cosa ha affermato prima della richiesta del rinvio a giudizio che era una sorta di foto fatte con l' intelligenza artificiale, forse non non sa che all’aeroporto di Ciampino ci sono le telecamere, perciò i video parleranno. Se tutto questo sarà accertato risulterebbe un uso improprio di un bene della pubblica amministrazione per uso personale e sarebbe vergognoso».

«Tidei afferma che lui avrebbe fatto risparmiare alla pubblica amministrazione 25mila euro, ci faccia capire come, visto che sembrerebbe che l’autovettura andava a prenderlo al distributore all'uscita autostrada Civitavecchia nord. Se appurato anche questo, è un’ altra “gatta da pelare” visto che l’autovettura andava per ben 2 volte a prenderlo e due volte a riportarlo; cioè la macchina percorreva un tragitto per ben 4 volte. E’ vero che l’art 87 del Tuel specifica su dei punti dove si può richiedere un rimborso spese per uso istituzionale, ma non mi sembra questo, purtroppo per lui, il caso e non sembra come vorrebbe farci credere. Ci sono gli strumenti per verificare ciò che affermo, ad esempio il tabulato telepass. Perciò il risparmio scritto sono solo chiacchiere».

«Si parla poi di un vecchia amministrazione, alludendo a persone che non governano più – aggiunge Angeletti - e non sono più nella pubblica amministrazione, questo non ci interessa. Le vicende passate non sono un suo problema. Tidei si preoccupi dei suoi possibili reati per i fatti accaduti all’interno del Comune. Sarà il tribunale ad esprimersi sulla possibile concussione, corruzione, turbativa d' asta, ecc. Ricordo a tutti che il reato di corruzione si configura anche sulla promessa, dazione e controdazione, viene chiamato sistema “sinallagmatico”. Come consigliere di opposizione esprimo solidarietà per tutte quelle persone che lottano per la trasparenza, la correttezza e la legalità, indistintamente dal colore politico. Solidarietà al coordinatore della Lega di Santa Marinella. Ricordo ai cittadini che non sono solo in questa battaglia, ma siamo una squadra che combatte per i giusti ideali e siamo sempre di più ed il compito nostro è rappresentare i cittadini per il bene della collettività. Lottare per una giusta causa è un dovere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA